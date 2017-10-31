В Дагестане проходят обыски у главы минобра и экс-мэра Каспийска

Махачкала, , 14:02 — REGNUM В Дагестане проходят обыски у ряда действующих и бывших чиновников. С обысками пришли сегодня, 31 октября, к исполняющему обязанности министра образования Дагестана Шахабасу Шахову и его заместителю Темирхану Халилову. Следственные мероприятия проходили сегодня и в стенах министерства образования республики. Так, по данным «Черновика», из рабочих кабинетов Шахова и Халилова вышли около десяти человек в штатском.

Следственные мероприятия проводят, по сведениям издания, сотрудники главного следственного управления по СКФО. Действия правоохранителей могут быть связаны с расследованием уголовного дела по хищению более 88 млн рублей при строительстве школы в городе Каспийске.

Также проходят обыски в доме бывшего мэра города Каспийска Джамалудина Омарова, пишет «Черновик». Они также могут быть связаны с уголовным делом о хищении денежных средств в сумме 88 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг строительства школы в городе Каспийске разгорелся в сентябре 2017 года. Следствие установило, что в 2016 году должностные лица ООО «Гранит» в сговоре с сотрудниками минобра и минстроя совершили хищение денежных средств.

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Министр образования Шахобас Шахов уже не раз становился героем криминальной хроники. Так, в апреле 2017 года он стал фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Незаконное хранение оружия». Напомним, в доме у чиновника при обыске, который проводился в рамках уголовного дела о взяточничестве, был найден автомат Калашникова.

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Несмотря на то, что взятку в размере 1 млн рублей от гендиректора ООО «Оздоровительный центр «Южный», заплатили начальнику управления дополнительного образования министерства образования и науки Дагестана за право заключения госконтрактов на оздоровление детей, обыски были проведены у министра образования и в домах и рабочих кабинетах других руководителей ведомства и крупных чиновников республики.

Позже один из охранников министра заявил, что автомат якобы принадлежит ему. Он спрятал оружие в доме Шахова, так как не думал, что у чиновника такого ранга могут провести обыск.

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