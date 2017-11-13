Владения России на арктическом шельфе обсудят в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM Россия приближается к решению вопроса о своих владениях на континентальном шельфе: профильная комиссия ООН начинает очередное обсуждение сегодня, 13 ноября. В 45-й сессии комиссии, которая пройдет в Нью-Йорке с 13 по 17 ноября, принимает участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

По словам министра, комиссия ООН по границам континентального шельфа уже приняла 42 географические точки из 44-х, указанных в российской заявке для определения подножия континентального склона. Обоснования по двум оставшимся точкам в бассейнах Амундсена и Нансена будут рассмотрены на этой неделе.

Ранее Сергей Донской отмечал, что работа по российской заявке активизировалась, и итоговое решение может быть принято в 2018 году. Процедура принятия решения представляет собой тайное голосование 21 члена комиссии ООН.

Напомним, согласно конвенции ООН, государство может расширить свою экономическую зону, если докажет, что морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка. Россия претендует на 1,2 млн км2 подводных территорий, которые, по оценкам Минприроды, содержат в себе запасы 5 млрд тонн условного топлива.

Первая российская заявка на расширение шельфовых границ была подана еще в 2001 году, однако комиссия ООН посчитала представленные обоснования недостаточными.

«Работа по подготовке материалов для новой заявки проводилась более 10 лет. Россия провела масштабные натурные геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане для изучения геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова, батиметрическую съемку, необходимые сейсмические исследования», — сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Презентация новой заявки состоялась в 9 февраля 2016 года в штаб-квартире ООН. С опорой на результаты масштабных исследований Россия утверждает, что хребет Ломоносова, поднятие Альфа-Менделеева, Чукотское поднятие и разделяющие их котловина Подводников и Чукотская впадина являются продолжением Евразийского континента. В процессе исследований было выдвинуто несколько новых теорий об эволюции земной коры, разработана новая геодинамическая модель формирования Арктического бассейна.

На 895 тысяч км2, в которые полностью входит хребет Ломоносова, претендует и Дания. Спорные моменты между странами решаются на дипломатическом уровне. В 2014 году свою заявку (в которую тоже входил хребет Ломоносова) вносила и Канада, но позже она была отозвана. США вовсе не являются участником Конвенции по морскому праву и не могут подать заявку на расширение своих арктических границ в комиссию ООН.

«Если США и Канада свою часть Арктики хотят кому-то отдать, то они, конечно, взрослые люди. Но наша арктическая зона — это наша арктическая зона, и сейчас обсуждается её расширение. Заявка очень серьезная, и мы будем её отстаивать», — сообщал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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