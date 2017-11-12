Михаил Демурин, , 22:23 — REGNUM

На центральной площади Калуги сегодня появился второй на калужской земле памятник великому князю Ивану III. Конкретное место его установки, а также внешний вид памятника содержат очевидный смысловой посыл, свою символику, и их стоит, как минимум, обсудить.

Итак, памятник установлен на центральной площади, перед зданием администрации губернатора области, на том месте, где ранее находился памятник первому главе правительства РСФСР и СССР Владимиру Ильичу Ленину. Что это значит?

Иван III, вне всякого сомнения, — один из достойных правителей Руси-России, трудами которого произошли важнейшие события и в жизни русского народа, и в становлении российского государства. Подробно излагать их в данной статье нет нужды. Сегодня я пишу о другом: о том, что замена одного памятника другим в принципе дело чреватое и далеко не всегда благотворное, а в данном конкретном случае она символизирует не что иное, как возврат, движение назад. Возврат от задуманного Владимиром Ильичём Лениным государства, созданного в интересах большинства населения нашей страны и ставшего по мере своего развития реальной и весьма широкой демократией (Конституция 1977 года), к государству феодальному, выражавшему и защищавшему интересы великокняжеской династии, боярских и княжеских родов и служилого сословия, да то далеко не всего.

Мне могут указать на тот факт, что созданное Лениным и коммунистами государство не выдержало испытания временем. Да, оно было разрушено, причём во многом в результате внутренней деградации. Но оно просуществовало более семидесяти лет, причём в динамичный XX век, дало пример проведения действительно самостоятельной внутренней и внешней политики и, что тоже немаловажно, оказало огромное положительное влияние на развитие всех народов нашей планеты. Государство, созданное Иваном III, просуществовало около двух столетий, за которые оно значительно выросло территориально, но так и не смогло окрепнуть в достаточной степени, чтобы пережить Смуту.

Одним словом, символика замены одного памятника другим в данном конкретном случае весьма и весьма сомнительна. С учётом того, что исторические деятели, о которых мы ведём речь, — фигуры, как минимум, равновеликие, а для многих в России, не говоря уже о мире в целом, Ленин — гораздо более значимая фигура, это шаг назад, обозначение регрессивного исторического вектора.

К сказанному хочу добавить только одно: данная замена отражает конъюнктурное пренебрежение принципом непрерывности истории нашей страны, целостного её восприятия. Сегодняшнее руководство России на этом принципе вроде бы настаивает, а на деле на местах получается нередко по-другому.

Теперь поговорим о внешнем виде памятника, который меня, честно говоря, просто поразил. Что делает в руке православного правителя римский имперский жезл — иначе одноглавого орла на шесте просто и назвать невозможно?

Хорошо известно, что символ в виде одноглавого орла, в отличие от орла двуглавого, выражает не только мощь, величие и собственно власть, но и богоборчество, пренебрежение духовной и нравственной составляющей правления. Где мы видим его? О гербе Римской империи я уже сказал. Кроме этого: на гербе Наполеона, Третьего рейха, современной Германии, США, ряда других стран Запада. Широко распространён одноглавый орёл в масонской символике…

На эту тему можно найти немало литературы, в том числе и в интернете, например вот здесь, поэтому не буду её развивать. Не могу, однако, не удивиться, что министр культуры Владимир Мединский, комментируя открытие памятника, счёл необходимым в положительном смысле остановиться именно на этом орле. Неужели ему ничего на эту тему не сказал присутствовавший на церемонии архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан? Впрочем, что это я? Он же его освятил!

Нашу страну охватило поветрие открытия новых памятников. Между тем, как говорят мудрые, «не всё хорошо, что слишком». Но если памятник одному правителю нашей страны попрал памятник другому её правителю, да ещё и увенчан западным (в том числе и в вероучительном смысле) символом, это совсем плохо.

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