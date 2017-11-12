На главной площади Калуги памятник Ивану III сменил монумент Ленина

Калуга, , 15:05 — REGNUM Памятник великому князю Московскому Ивану III торжественно открыли сегодня, 12 ноября перед зданием областной администрации на площади Старый торг в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В церемонии приняли участие председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и другие официальные лица.

Автор идеи художественного решения бронзовой скульптуры режиссёр Андрей Кончаловский поздравил калужан по видеотрансляции. Памятник Ивану III — работа московского скульптора Андрея Коробцова. Чин освящения памятника Ивану III совершил архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан.

В этот же день, министр культуры России Владимир Мединский прочел лекцию о Великом князе Иване III и истории его правления в Инновационном культурном центре Калуги.

Между тем, установленный в Калуге памятник князю Ивану III — это уже второй монумент в калужском регионе этому русскому правителю.

В июле 2017 года, первый в России 4,5-метровый бронзовый памятник «Государю всея Руси» великому князю Ивану III был установлен в память о Великом стоянии на Угре во Владимирском скиту Свято-Успенской Тихоновой пустыни. Этот монумент Ивану III изготовлен на деньги, собранные монастырем. Памятник является частью архитектурного комплекса «Музей-диорама Павла Рыженко «Великое стояние на реке Угре 1480 года».

Интересно, что до наших дней дошли как прижизненный словесный портрет великого князя московского Ивана III, так и его прижизненное изображение.

Впрочем, эти изображения весьма условны. Так, одно из немногих описаний «властителя Великой Белой Руси» оставил, находившийся в Москве в 1476 году, венецианец Амброджо Контарини: «Упомянутому государю от роду лет 35; он высок, но худощав; вообще он очень красивый человек».

Кроме того, также существует предположение, что Иван III заметно сутулился, так как в некоторых источниках он упоминается с прозвищем «Горбатый». Прижизненное изображение Ивана III относится к концу XV века. Речь идет о знаменитой шитой пелене, созданной, по-видимому, в мастерской невестки великого князя Елены Волошанки., где представлена торжественная церемония в праздник Вербного воскресенья 8 апреля 1498 года с выносом иконы Богоматери Одигитрии. Среди присутствующих, как полагают, изображена вся великокняжеская семья, включая Дмитрия Внука (он показан с нимбом, как венчанный на великое княжение), будущего Василия III (только в короне, без нимба) и Софью Палеолог. В среднем ряду слева процессию возглавляет человек в трехчастном венце и также с нимбом над головой — очевидно, это и есть сам Иван III, старец с седыми волосами и длинной раздваивающейся седой бородой. Однако, наиболее часто воспроизводимым портретом Ивана III, является его профильный портрет из книги французского путешественника Андре Теве «Всеобщая космография», изданной в Париже в 1575 году.

Несмотря на сегодняшние торжества, не все калужане благосклонно отнеслись к установке памятника великому князю именно на пощади Старый торг в Калуге перед зданием областной администрации. Ранее, на этом месте 33 года, с 10 октября 1984 года, находился памятник В.И. Ленину. Однако, в ночь на 31 мая 2017 года памятник Ленину в Калуге тайком перенесли в соседний сквер, где он была установлен на бетонное основание, ранее подготовленное для памятника Ивану III.

Калужский регион тесно связан с историей правления Ивана III.

«Эпоха Ивана Третьего — создателя централизованного Московского государства — предопределила будущее развитие России. Это эпоха огромных территориальных и культурных приобретений и относительного мира», — сказал ранее глава Минкультуры РФ Владимир Медынский.