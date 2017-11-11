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Трамп: Договоренность с Путиным по Сирии — «огромное число жизней»

Политика

Чьих?

Дананг, Вьетнам, 11 ноября 2017, 15:50 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп рассказал о своих взаимодействиях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который завершается в эти часы во вьетнамском городе Дананге. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 11 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам Трампа, его договоренности с Путиным по Сирии позволят спасти «огромное число жизней».

Также Трамп рассказал, что «на полях» саммита АТЭС у него было «два или три» коротких разговора с Путиными у обоих, по мнению американского президента, остались теплые впечатления друг о друге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-американские переговоры на высшем уровне, которые могли состоятся «на полях» саммита АТЭС, так и не состоялись. Судя по имеющейся информации лидеры России и США лишь коротко поговорили перед церемонией фотографирования, после чего пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление Путина и Трампа по Сирии, заготовленное заранее и согласованное на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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