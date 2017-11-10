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Решение по российским паралимпийцам будет принято к концу года – Парсонс

Политика

На данный момент он не может обсуждать то, каким оно будет

Париж, 10 ноября 2017, 15:03 — REGNUM  Решение по вопросу участия российских спортсменов-паралимпийцев будет принято до конца года, заявил 10 ноября председатель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

С таким заявление Парсонс выступил во время своего визита в Париж. По его словам, специальная группа проведет встречу в декабре после заседания попечительского комитета Всемирного антидопингового агентства.

Он подчеркнул, что «не может спекулировать на данный момент относительно того, каким будет исход заседания».

Напомним, в связи и обвинениями российских спортсменов в применении запрещенных препаратов они не смогли принять участие в ряде спортивных мероприятий, в том числе в паралимпийских играх в Бразилии.

Под сомнением остается и участие российских спортсменов в Играх 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Решение о допуске России на игры будет объявлено 5 декабря МОК.

Ранее в американской прессе появилась информация о том, что российские спортсмены смогут принять участие в играх, если согласятся принять выступать без государственных флагов и гимна. Такая информация была опровергнута МОК.

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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