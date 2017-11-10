Президент Панамы впервые в истории прибудет с официальным визитом в КНР

Пекин, , 11:10 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан сообщил журналистам о готовящемся визите президента Панамы Хуана Карлоса Варелы в Китай. Визит панамского лидера станет первым в истории, после того как в июне Панама и КНР установили официальные дипломатические отношения.

«Президент Панамы Хуан Карлос Варела посетит КНР в период с 16 по 22 ноября по официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина», — отметил китайский дипломат.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что главы государств намерены обсудить ряд ключевых международных вопросов, а также обменяться мнениями по вопросу развития двусторонних отношений. Ранее ряд китайских политиков отмечал стратегическую важность участия Панамы в инициативе «Один пояс, один путь», пишет «Чжунго синьвэнь».

В июне 2017 года министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры со своей панамской коллегой Исабель Сен Мало де Альварадо, по итогам которых стороны подписали совместное коммюнике об установлении официальных дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно подписанному документу, КНР и Республика Панама, выражая интересы и желания двух народов, решили узнать друг друга лучше и установить дипломатические отношения на уровне посольств, которые начнут действовать со дня подписания документа.

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