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МИД Венесуэлы о санкциях: «США хотят вернуть насилие в нашу страну»

Политика

Минфин США 9 ноября объявил о расширении санкций против граждан Венесуэлы

Каракас, 10 ноября 2017, 00:36 — REGNUM  Новый санкции США против Венесуэлы нацелены на то, чтобы дестабилизировать страну. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса в своём микроблоге в Twitter.

«Эти незаконные действия раскрывают империалистические стремления и намерения Дональда Трампа», — написал венесуэльский министр.

По словам Арреаса, новые санкции Вашингтона являются «частью системной агрессивной кампании правительства США против Венеуэлы». «Они нацелены на то, чтобы вернуть насилие и дестабилизацию в нашу страну», — подчеркнул он.

9 ноября министерство финансов США сообщило о внесении в санкционный список ещё десяти граждан Венесуэлы, в числе которых — министр культуры Эрнесто Вильегас и министр при президенте, ответственный за управление правительством, Хорхе Маркес.

Напомним, ранее Вашингтон уже ввёл адресные санкции в отношении десятков чиновников и организаций Венесуэлы. Персональный санкции были введены в том числе в отношении президента страны Николаса Мадуро.

В августе Дональд Трамп таже подписал указ о введении новых финансовых санкциях против республики, которые предусматривают запрет на сделки с долговыми обязательствами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании страны.

Читайте ранее в этом сюжете: США снова расширили свой черный список венесуэльских чиновников

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Санкции против Венесуэлы

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