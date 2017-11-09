Захарова рассказала о новом «параде неадекватных идей» на Украине

Москва, , 15:41 — REGNUM На Украине развернулся парад антироссийских идей, которые призваны отвлечь внимание населения от очередного витка непопулярных решений и ухудшения уровня жизни. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Можно чётко проследить взаимосвязь между тем, как поднимается вопрос о разрыве дипломатических отношений, введении визового режима с Россией… с просто попыткой каким-то образом отвлечь внимание собственного населения от очередных проблем, которое оно испытывает», — подчеркнула она.

При этом Захарова констатировала, что никто из киевских политиков не задумывается о последствиях такой политики для миллионов граждан самой Украины — в том числе работающих в России.

По её словам, «извлечённая в очередной раз из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией» является венцом развернувшегося на Украине «парада неадекватный идей».

Так, ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о гастрольной деятельности на Украине, согласно которому российским деятелям культуры можно будет демонстрировать своё творчество лишь с одобрения СБУ.

Кроме того, 8 ноября Верховная рада Украины приняла решение о выходе из соглашения между правительством РФ и Украины о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного 8 февраля 1995 года.

«Судя по той шумихе, с какой освещалось это событие, украинские власти уже не знают, как ещё привлечь внимание к своей так называемой «бескомпромиссной антироссийской позиции». Это абсолютно закономерное развитие ситуации», — заявила Захарова.

«Националистически ориентированные элементы будут требовать всё больших и больших проявлений тех наставлений, которые давал кровавый Майдан новой власти, что и происходит», — подчеркнула она.