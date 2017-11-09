Милонов признал «оккупацию» Финляндии и выступил за безвизовый режим

Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Безвизовый режим между Россией и Финляндией обсудят на дискуссионном форуме с участием финских и российских парламентариев, который организован по случаю празднования 100-летия независимости Финляндии. Об этом 9 ноября сообщил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM. Депутат также заявил об «оккупации» Финляндии в ходе советско-финской войны.

Милонов считает, что необходимо форсировать введение обоюдного безвизового режима между двумя странами, а также устроить duty free для финнов на территории России.

«Сейчас мы будем встречаться с нашими друзьями из финского парламента не за столом больших скучных русско-финских переговоров с недомолвками, ужимками и дипломатической финифтью. Мы встретимся в более неформальной обстановке, и вопрос будет конкретный стоять: давайте, наконец, закончим историю с безвизом. Давно уже надо начинать спокойно друг к другу ездить. Это нужно не русским в первую очередь, у русских у всех есть визы. Это нужно больше финнам, они хотят сюда ездить, у нас дешевые продукты, они хотят их покупать. С нашей стороны давайте закончим эту чехарду с таможней, когда людям не дают (продукты) вывозить. В ноги надо кланяться! Везет наши сосиски? «Спасибо», «kiitos» будем говорить каждому. Ввести duty free! Это нормальная практика, чтобы люди знали — приезжаешь сюда, получаешь НДС назад. Вводим безвизовый обмен «русские — финны», и всё. Наплевать на каких-то там албанцев, они не нужны нам, эти албанцы», — объяснил свою позицию народный избранник.

Виталий Милонов напомнил, что история взаимоотношений России и Финляндии очень сложна, и в ней нашлось место и трагическим событиям.

«Это как некая история калевальской любви и ненависти, история преодоления вражды через некую генетическую любовь, потому что невозможно ссориться со своим собственным народом. Надо понять, что половина русских — это финны, финно-угры», — заметил Милонов.

Депутат Госдумы также заявил, что в России «зимняя» (советско-финская) война 1939−1940 годов так и не получила должной оценки. По мнению Милонова, виной тому — «определенные анахронизмы в обществе», хотя, на его взгляд, давно пора признать ту войну оккупацией финской территории.

«Мы стесняемся о ней говорить, стесняемся признать, что это была оккупация Финляндии, по сути дела. Мы не говорим о результатах Второй мировой войны, это другая история. А в 1939 году у деревни Майнила не финны начали наступление, а советские войска, благодаря тому, что Сталину так захотелось. Он слушал доклады не очень компетентных военачальников, которые обещали за несколько дней занять Финляндию, в результате чего укокошили две трети ВВП на эту «маленькую войну». Не смогли взять Финляндию, слава богу, что не взяли до конца. Но мы через это всё прошли. Финны — маленький, но гордый народ, и каждый раз мы находимся в состоянии протянутых друг другу рук», — подчеркнул депутат.

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