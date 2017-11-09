Швеция закупает американские системы Patriot

Стокгольм, , 14:17 — REGNUM Швеция сообщила, что выбрала для защиты своего воздушного пространства производимый в США зенитно-ракетный комплекс Patriot, так как конкурс стоимостью примерно 1 млрд евро проиграла французско-итальянская компания, представившая другое предложение, сообщает 9 ноября прибалтийское агентство BNS.

Это решение соответствует принятой в 2015 году стратегии избегать «деградации» состоянии безопасности в регионе и укреплять оперативные навыки вооруженных сил страны, которая входит в состав ЕС, но не является членом НАТО, после длившейся несколько лет жесткой экономии, говорится в сообщении министерства обороны Швеции.

Министерство не предоставило больше деталей этого договора, но учреждение по ассигнованиям на армию оценило этот контракт в 10 млрд крон (1 млрд евро).

Этот договор также соответствует подписанному в 2016 году договору Стокгольма и Вашингтона укреплять двухстороннее военное сотрудничество.

Вашингтон и влиятельные политические деятели США требовали, чтобы союзники взяли на себя обязательство больше вкладывать в оборону своей страны. Решение шведов купить комплексы Patriot, которые производит американский гигант в сфере обороны Raytheon, означает, что французско-итальянская компания Eurosam, предложившая ракеты SAMP/T, проиграла конкурс.

Швеция о своем решения заявила спустя несколько часов после того, как НАТО сообщил о решении создать два новых центра командования, один из них будет нести ответственность за безопасность судоходных путей в Атлантическом океане.

Швеция надеется, что приобретенные ракеты США представят с 2020 по 2025 год. Зенитно-ракетные комплексы Patriot заменят американские ракеты Hawk, которые Швеция использует сейчас.

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