Ушаков рассказал, с кем Путин встретится на саммите АТЭС отдельно

Москва, , 17:01 — REGNUM Президент Российской Федерации «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдёт во вьетнамском Дананге с 10 по 11 ноября, проведет множество двусторонних встреч с лидерами государств-участников саммита. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, у Путина запланированы встречи с президентами Вьетнама Чан Дай Куангом, Филиппин Родриго Дутерте, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«В ходе этого первого дня 10 ноября у нашего президента предусмотрено несколько двусторонних встреч, в частности, с президентом Вьетнама, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Абэ и президентом Филиппин Дутерте», — рассказал Ушаков.

Также Ушаков отметил, что в ходе переговоров с президентом Филиппин российский лидер обсудит укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере между двумя странами.

Ушаков пояснил, что российские компании прорабатывают возможности реализации на Филиппинах ряда существенных проектов. Речь идёт о перспективных отраслях сотрудничества — энергетики, включая атомную, развитии транспортной инфраструктуры, сельском хозяйстве, гражданской авиации, телекоммуникациях, горнодобывающей промышленности. В ходе переговоров с Дутерте будут затронуты и актуальные вопросы региональной повестки дня.

По итогам встречи российского лидера с президентом Вьетнама планируется принять Совместное заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности. В ходе переговоров президента России с премьер-министром Японии Синдзо Абэ будут затронуты международные темы. Также лидеры двух стран обменяются мнениями по актуальным вопросам российско-японского сотрудничества. Отдельно будет обсуждена тема конфликта на Корейском полуострове.