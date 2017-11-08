В Киргизии прошел митинг против горных работ около ледников

Бишкек, , 16:54 — REGNUM Возле Дома правительства в столице Киргизии состоялся митинг против внесения в Водный кодекс поправок, позволяющих стратегическим предприятиям проводить работы в непосредственной близости от ледников. Участие в акции протеста приняли около 40 сторонников оппозиции и представителей НПО.

Протестующие утверждают, что если парламент примет поправки, то это может привести к экологической катастрофе, международным искам против Киргизии и росту коррупции в госорганах, выдающих разрешение на разработку местных месторождений.

Глава общественного фонда «Наше право» Калича Умуралиева высказала мнение, что «данный законопроект противоречит интересам народа» и потребовала от Генеральной прокуратуры проверить, не были ли поправки в Водный кодекс инициированы при участии коррумпированных депутатов и чиновников.

«Мы просим президента не подписывать его. Документ противоречит интересам не только нашей страны, но и всего Центральноазиатского региона. Это приведет к уничтожению ледников. «Кумтор» уже два ледника в принципе уничтожил, но вместо того, чтобы возместить ущерб, они лоббируют такие законопроекты. Завтра любой ледник может стать предметом хозяйственной деятельности», — резюмировала правозащитница.

ИА REGNUM напоминает, что горнорудный комбинат «Кумтор» осуществляет разработку одноименного золоторудного месторождения, являющегося крупнейшим в Киргизии. Ежегодно на этом руднике производится около 15 — 17 тонн золота. Данное предприятие являющийся одним из бюджетообразующих — доля «Кумтора» в ВВП республики составляет около 7,4%, а в общем объеме промышленного производства — свыше 23%.

Отметим, что ранее киргизстанская политическая оппозиция неоднократно проводила антикумторовские пикеты, требуя закрыть или национализировать золотой рудник. 9 декабря 2014 года были инициированы общественные слушания по соответствующему законопроекту, однако парламент идею отнять собственность канадского инвестора поддерживать отказался. В сентябре 2017 года власти Киргизии достигли компромисса после долгих переговоров с представителями канадских инвесторов, занимающихся разработкой крупнейшего в Киргизии золотого рудника. 11 сентября стороны подписали новое соглашение.

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Справка: С 1960 по 2000 год объем ледников в Киргизии сократился на 15%. По мнению специалистов — основной причиной сокращения площади ледников в Средней Азии является глобальное потепление.

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