В пяти регионах ПФО выявлены интернет-ресурсы по продаже «санкционки»

Нижний Новгород, , 13:25 — REGNUM В пяти регионах Приволжского федерального округа выявлены интернет-ресурсы, через которые осуществляется продажа продукции, запрещенной к ввозу и реализации на территории России. Как сообщили ИА REGNUM в Приволжской транспортной прокуратуре, сайты по продаже «санкционки» найдены в Татарии, Кировской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях.

В целях пресечения доступа к этим интерен-ресурсам в суды направлено 8 исковых заявлений. Одновременно с этим в таможенные органы направлено 5 сообщений о наличии в действиях предпринимателей признаков административных правонарушений, связанных с незаконным пользованием товарами, их приобретением, хранением либо транспортировкой.

Кроме того, правоохранительными органами на территории ПФО проведена проверка более 100 организаций оптовой и розничной торговли, в том числе плодовоовощных баз и мясоперерабатывающих предприятий.

Из незаконного оборота изъято более 5 тонн санкционной продукции, в том числе томаты из Польши, яблоки и груши из Литвы и сыры из Франции.

В прокуратуре отмечают, что несмотря на длительное действие российских экономических контрсанкций в отношении ряда товаров производства стран ЕС и Турции и принимаемые контролирующими органами меры, количество выявляемых на внутреннем рынке запрещенных к ввозу товаров остается значительным.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указами президента РФ от 6 августа 2014 года и от 28 ноября 2015 года, а также изданных в соответствии с ними постановлений правительства РФ запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.

В конце октября 2017 года правительство РФ расширило список продукции, запрещённой к ввозу в Россию. В частности, в перечень продовольственного эмбарго вошли живые свиньи и отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Все эти категории товаров запрещены к ввозу в Россию из стран Евросоюза, США, Канады и ряда других государств.