Не на жизнь, а на смерть: в Донбассе война идет не только с фашизмом

Москва, , 21:34 — REGNUM Война, которую ведет Донбасс против режима, пришедшего к власти на Украине в результате госпереворота (2014 г.), — это война с посткапиталистической тьмой, 7 ноября заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на праздновании 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Москве.

Выступая на открытии мероприятия в павильоне ВДНХ, Кургинян сказал, что «Суть времени» проводит политику, ориентированную на создание лево-консервативого альянса. Это необходимо во имя спасения страны.

«Мы твердо уверены в том, что на горизонте появилась посткапиталистическая олигархическая тьма, — сказал Кургинян. — И именно ей должна быть объявлена война не на жизнь, а на смерть».

Лидер «Сути времени» подчеркнул, что речь идет о конкретной войне.

«Наши соратники воюют на Донбассе. Воюют не символически, а буквально. И воюют именно с этой бандеровской тьмой, являющейся олицетворением большей тьмы, гораздо большей», — сказал он.

Кургинян подчеркнул, что война в Донбассе уходит корнями в создание антирусского проекта «украинство». Создатели этого проекта — иезуиты, грекокатолики — во время Великой Отечественной войны помогали нацистам.

«Кому они же помогали на Западе? Они помогали фашистам. Где-то рядом с этими недобитками находятся недобитки фашистские и другие. Они тут, близко, в двух шагах от этих бандеровецев. И они ждут своего часа. Полный крах псевдогуманистической, толерантной, издевающейся над основами настоящего гуманизма, нынешней западной цивилизации приведет к реваншу именно этих сил. И если мы вовремя не остановим этот реванш с помощью союза левых и консерваторов, то нам грош цена», — сказал Кургинян.

Напомним, 7 ноября «Суть времени» проводит в Москве торжественный вечер, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на открытии, Кургинян заявил, что капитализм избежал исторического поражения ценой отказа от гуманизма, семьи, частной собственности и национального государства.

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