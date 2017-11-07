Франция видит Украину мостом между Россией и Европой

Москва, , 14:38 — REGNUM Украина должна стать мостом между Европой и Россией, следует прекратить конфликт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил спецпредставитель правительства Французской Республики по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман.

«Надо сосредоточится на Украине, чтобы Украина стала таким мостом между Европой и Россией. Не надо продолжать глупейших конфликт», — заявил политик в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Мы переживаем все события, которые там происходят, ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав переворотом смену власти на Украине.

«События, которые там происходят, требуют объективного обсуждения. Многие страны замалчивают ситуацию на Украине», — сказал спикер Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель: Глубокие связи между Францией и РФ — залог мира в Европе

Читайте развитие сюжета: Шевенман обещает активизировать работу по сближению отношений с РФ