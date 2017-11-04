Интерактивные проекты выпустили видеоролики ко Дню народного единства

Москва, , 16:35 — REGNUM Социальный интерактивный проект #Жить выпустил видеоролики ко Дню народного единства. «4 ноября мы празднуем День народного единства. День, когда такие разные народы могут почувствовать себя членами одной огромной семьи, имя которой — Россия», — говорится в одном из роликов.

«День народного единства — не обычный праздник. Это повод встретиться с друзьями даже из самых отдаленных уголков страны, увидеть родных, подарить им частичку своего тепла. Но, зачастую, в нашей доброте и искренности больше всего нуждаются те люди, о которых мы даже не подозреваем. Этим роликом проект #ЖИТЬ хочет сказать, что доброта — это то качество, спонтанное проявление которого, доступно не каждому», — подчеркивается в описании второго ролика.

Еще один проект «Лица» выпустил приуроченное к празднику видео «Танцуют все!» Авторы ролика призвали граждан не забывать историю своего народа и предков.