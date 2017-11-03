Игорь Свирин, , 21:03 — REGNUM

Прокуратура Ногинского района опротестовала решение местного совета депутатов о проведении референдума по вопросу преобразования Ногинского района в городской округ. Естественно, депутаты с мнением прокурора не согласились и продолжают настаивать на прямом волеизъявлении жителей Ногинска. Власти апеллируют к законодательству, представители гражданского общества — к здравому смыслу и заявлениям по вопросам местного самоуправления, которые неоднократно делал президент Владимир Путин. Мы попытались разобраться в этом клубке юридических, политических и экономических противоречий, чтобы понять, на чьей же стороне правда.

История местного самоуправления (МСУ) интересна сама по себе, но не она является предметом сегодняшнего разбирательства, поэтому отметим лишь, что пережив ряд политических, криминальных и экономических трансформаций в ходе перехода от советской модели самоуправления к нынешней, система приобрела те формы, которые мы сейчас наблюдаем в Московской области.

Законодательное оформление трансформация приобрела в 2003 году с принятием 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (закон о МСУ). Важно понимать, что этот закон кардинально изменил исторически сложившуюся в регионе систему управления. Со времен СССР сложилось так, что главные функции по управлению территориями были возложены на администрации районов. Закон о МСУ кардинально изменил баланс сил из-за того, что часть полномочий была передана на уровень советов депутатов поселений, избираемых прямым голосованием, а следовательно, больше не подконтрольных областной администрации. Была разрушена вертикаль власти: губернатор попросту потерял рычаги контроля над происходящим на местах.

И ладно бы только контроль над благоустройством (хотя в соседней Москве, например, на эти цели тратятся десятки миллиардов рублей). Главная проблема заключается в том, что условными дорожками в поселении занимается муниципалитет, а вот землей, на которой строятся прославившиеся на всю страну подмосковные ЖК в «чистом поле», опасные для здоровья производства, мусоросжигательные заводы, — распоряжается назначаемый губернатором глава района. Именно в этом разделении и коренятся те противоречия, которые побудили нынешнего главу области Андрея Воробьёва начать административную реформу.

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Не будем подробно останавливаться на том, какое негодование у местных жителей вызывает строительная политика властей, об этом сняты десятки телерепортажей и написаны сотни статей, в том числе и ИА REGNUM. Отметим, что зачастую ядром и выразителем негодования граждан как раз и становятся местные советы депутатов. И именно они, по сути, являясь выразителями мнения значительного количества жителей области, стали на пути губернаторских преобразований.

Реформу системы управления муниципальных образований власти Подмосковья проводят с 2014 года, на текущий момент она близка к завершению. Формальными целями преобразования являются оптимизация расходов на чиновничий аппарат за счет его сокращения, а те чиновники, что всё же останутся на своих местах, будут работать несравнимо лучше. Высвободившиеся средства пустят на развитие территорий. Не обойдут вниманием и бизнес, ему сулят, что раз местное самоуправление в городских округах будет упразднено, все решения там будут приниматься на одном уровне, исчезнут многочисленные административные барьеры и ускорится процесс принятия решений по оформлению земли и строительству.

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На наш взгляд, говорить о том, будут ли достигнуты заявленные Андреем Воробьёвым цели, как минимум преждевременно. Анализ публикаций на данную тему, напротив, позволяет утверждать, что изменения простым гражданам пока приносят больше проблем. В уже преобразованных в городские округа районах стало труднее добираться до органов исполнительной власти, жители перестали влиять на изменения в своих поселениях. Что и как благоустраивать, строить и так далее, теперь за них решают находящиеся порой за десятки километров подконтрольные областной администрации чиновники.

В разрезе вышесказанного как раз и показательна история преобразования Ногинского района. Здесь наглядно показаны все юридические и политические противоречия процесса. Жители ряда поселений района, интересы которых, в частности, представляет муниципальный депутат Светлана Жилина, воспротивились губернаторской инициативе. Как утверждает депутат, в трёх из шести поселений района, в которых прошли слушания по объединению в городской округ, местные депутаты вопреки мнению, высказанному жителями на общественных слушаниях, проголосовали за объединение. Учитывая это, а также опыт уже преобразованных районов, где результаты общественных слушаний также не были приняты в расчёт руководством области и объединение состоялось, ногинские парламентарии приняли решение провести в городе референдум.

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Однако в прокуратуре это решение опротестовали (редакция ИА REGNUM располагает копией документа). В ведомстве отметили, что вопрос преобразования района, конкретного населенного пункта, не относится к вопросам местного значения. С обывательской точки зрения такая позиция прокуратуры кажется странной. Как это не касается, меня с кем-то там объединяют, не спрашивая, хочу ли я этого? А если и спрашивают, то мнение не учитывают, поскольку его учёт необязателен. Не менее удивительно и то, что и депутаты и прокуратура в своих решениях основываются на всё том же законе о МСУ. Поэтому за разъяснениями этой правовой коллизии мы обратились к председателю Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олегу Сухову.

«У прокуратуры были все основания для обжалования решения о проведении референдума. Федеральный закон 131-ФЗ и закон Московской области «О местном референдуме в МО» прямо предусматривают, что на местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения. Перечень вопросов местного значения установлен в ФЗ-131. При этом вопрос об объединении территорий поселений, входящих в состав Ногинского муниципального района, не относится к вопросам местного значения городского поселения Ногинск. Таким образом, прокуратура вполне справедливо отмечает, что по вопросу объединения территорий поселений, входящих в состав муниципального района, референдум проведен быть не может», — объяснил нам эксперт.

Вот те раз! Получается, что вроде как и те, и другие правы.

По форме прав заместитель Ногинского районного прокурора, когда опротестовывает решение городских депутатов предоставить гражданам возможность самим решить свою судьбу: он юрист, в законе написано, что ваши полномочия заканчиваются там, где заканчиваются границы города, — он его так и трактует. Но ведь по сути-то правы граждане?! Та же депутат Жилина утверждает, что при всей незаконченности реформы МСУ она наконец-то стала приносить свои плоды. Люди осознали, что являются не только пасынками на своей земле, но и её хозяевами, муниципалитеты научились не только распределять бюджеты, но и зарабатывать. Теперь у них это вновь пытаются отнять в пользу назначаемых, а, следовательно, и лично обязанных чиновников.

Есть своя правда и у губернатора: нужно строить ничем не обеспеченные ЖК, развивать вредные производства, мусоросжигательные заводы. В условиях того, что зачастую это идёт вразрез с интересами граждан, которых возглавляют неподконтрольные местные депутаты, получается излишне хлопотно. Вроде глава региона, а повлиять на некоторые вещи не можешь, мундепы скандалы устраивают, да и СМИ тут как тут, готовые раструбить на весь свет об очередном скандале.

Определять, кто здесь прав, — Вам, уважаемый читатель. Жить ли по закону, либо законы писать по справедливости — спор не вчера и не нами затеянный, не на нас и закончится. Слишком уж очевидны интересы всех сторон конфликта.

Ещё раз повторим, нисколько не умаляя вопросов удобства граждан по части обеспеченности социальной и прочей инфраструктурой, доступности чиновников, экономии областного бюджета и прочего. Главной причиной спора между представителями МСУ и губернатором является неурегулированный вопрос на право распоряжаться землей. Не решившись (намеренно ли, по незнанию?) отдать в ведение муниципалитетов земельные вопросы, тогдашние депутаты Госдумы заложили мину под здание МСУ. И теперь оно трещит по швам.

Единственно, что в этих условиях остается до конца непонятным, так это позиция федеральных властей. Два года в области идет война между губернатором и жителями, количество больших и малых скандалов, связанных с реализацией административной реформы, перестает поддаваться учёту. А из высказываний главы государства можно лишь понять, что он поддерживает МСУ. Недавно вся страна была свидетелем того, как и за меньшие прегрешения из «зелёной папки» президента некоторые главы регионов уже лишились своих мест. В Московской области явной тенденции к смене администрации не наблюдается. Получается, что центр полностью поддерживает стремление губернатора заменить неподконтрольных мундепов на более покладистых чиновников. А может быть, в верхах проект МСУ признали полностью провалившимся и решили его свернуть окончательно?

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