Москва, , 17:01 — REGNUM Российская Федерация считает крайне высоким риск того, что различные террористические группировки могут использовать химическое оружие для совершения терактов за пределами Ближнего Востока, в том числе, в России. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов на брифинге.

«По нашей оценке, очень высок риск того, что химические преступления выйдут за границы Сирии, Ирака, и даже за пределами Ближнего Востока могут такого рода инциденты начаться», — сказал Ульянов.

Он пояснил, что сейчас очень высок риск терактов с использованием химического оружия в Афганистане, России, странах Западной Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доподлинно известно, что террористы в ходе боевых действий в Сирии применяли химическое оружие как против сирийской правительственной армии, так и против мирных жителей. Различным террористическим группировкам удалось захватить некоторые склады с химическим оружием, которое было на вооружении сирийской армии.

При этом Запад, который собственно спровоцировал войну в Сирии и активно помогал террористам, пытался обвинить в использовании химического оружия силы Башара Асада.

При посредничестве России Сирия согласилась ликвидировать все свое химическое оружие прямо в разгар войны с терроризмом и вооружённой оппозиции.

Тем не менее, Запад при помощи подконтрольных ему террористических групп устраивал различные провокации с химическим оружием и обвинял в его применении сирийскую армию.

Никаких реальных доказательств того, что сирийская армия использовала химическое оружие до сих пор нет.