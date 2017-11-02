Более 9.5 тыс. заявок подано на второй конкурс президентских грантов

Москва, , 16:52 — REGNUM Некоммерческие организации (НКО) в ходе второго конкурса президентских грантов подали свыше 9,5 тысячи заявок на общую сумму 30 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества Илья Чукалин на форуме Общественной палаты (ОП) РФ «Сообщество».

Как передает РАПСИ, Чукалин уточнил, что после того, как по итогам первого конкурса победила каждая шестая из 6,6 тысячи заявок, глава государства принял решение увеличить фонд грантов с 4 до 7 миллиардов рублей. Руководитель фонда отметил, что для многих проектов президентские гранты не являются единственным источником финансирования и выступают в качестве одного из инструментов поддержки, который позволяет развиваться, привлекать экспертов и в конечном итоге охватить большее количество благополучателей. Как правило, победившие проекты получают финансирование в запрашиваемом объеме, если эксперты сочтут указанную в заявке сумму обоснованной.

«Каждая инициатива заслуживает внимания. Если заявка не прошла в первый конкурс, это наша недоработка, если мы потом не будем помогать соискателям внести исправления в проект для допуска на второй конкурс или не окажем поддержку в той или иной форме», — заявил Чукалин и добавил, что соискателям, чьи заявки не победили, не набрали необходимого количества баллов при оценке экспертами, было направлено 206 писем с отзывами.

Руководитель фонда назвал процесс обратной связи небыстрым, пояснив, что рецензии экспертов приходится переделывать, чтобы обеспечить их анонимность. Чукалин высоко оценил работу 726 экспертов, личности которых не раскрываются по этическим соображениям с целью обеспечить объективность при оценке проектов. Итоговый форум ОП РФ «Сообщество», завершающий серию региональных мероприятий, начался 2 ноября в Москве. Программа форума предусматривает блоки, посвященные вопросам взаимодействия некоммерческих организаций между собой, а также с органами власти и представителями бизнеса. На тематических сессиях будут обсуждаться различные аспекты развития гражданского общества.

Среди приглашенных участников — уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, директор Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества Чукалин, секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.