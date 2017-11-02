Песков: Кремль не собирается трогать Мавзолей Ленина

Москва, , 16:49 — REGNUM Вопрос перезахоронения тела основателя советского государства Владимира Ленина не входит в повестку дня для Кремля, заявил 2 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о перезахоронении тела Ленина.

«Мы знаем, что высказываются разные точки зрения. Резонансная тема, но тем не менее она не является темой на повестке дня кремлевской администрации», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об инициативе Рамзана Кадырова.

Напомним, 2 ноября глава Чечни написал в Telegram, что считает необходимым перезахоронение тела Владимира Ленина, отметив при этом, что решение этого вопроса зависит от президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, дискуссии по этому вопросу ведутся с 1991 года. Напомним, Мавзолей является одной из традиционных форм захоронения умерших, применяемых в разных культурах и религиях. Решение о таком захоронении основателя советского государства принималось его современниками и переоценка такого решения выглядит неоднозначно.

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