Депутаты «в шоке»: Верховный совет Хакасии защищает задержанного коллегу

Абакан, 2 ноября 2017, 13:53 — REGNUM Скандал вокруг задержания депутата Верховного совета (парламента — прим. ИА REGNUM ) Хакасии Владимира Нырцева набирает обороты.
Республиканские массмедиа сегодня, 2 ноября, обнародовали любопытную информацию о том, что коллеги задержанного депутат всеми силами пытаются его защитить. Для этого они, в частности, обратились к председателю Верховного суда Хакасии Виктору Носову.
Действительно, на официальном сайте Верховного суда региона размещено обращение парламентариев к Носову.
«События вокруг нашего коллеги (Владимира Нырцева — прим. ИА REGNUM ) для многих из нас стали шоком и воспринимаются с крайним недоумением», — говорится в обращении.
По информации депутатов, сотрудники следственного управления СКР по Хакасии задержали председателя комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Владимира Нырцева 20 октября. Через три дня, 23 октября, решением Абаканского горсуда парламентарий был заключён под стражу на два месяца.
Напомним, 20 октября в СУ СКР по Хакасии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего чиновника администрации Усть-Абаканского района и депутата Верховного совета, подозреваемых в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2015 — 2016 годах они похитили бюджетные средстве, выделенные на обеспечение жильём детей-сирот. Уточняется, что подозреваемые реализовали заказчику 15 квартир, фактически принадлежащих одному из них, по завышенной стоимости, похитив таким образом более 7 миллионов рублей.
В обращении к Носову депутаты пишут, что Нырцев начал работу в Верховном совете на постоянной основе с 18 сентября 2013 года — в качестве руководителя секретариата сессий. По словам парламентариев, это «с указанного момента исключает возможность ведения им любой коммерческой деятельности».
Указывается, что обвинения, предъявляемые Нырцеву, датированы 2015 годом, «то есть периодом, когда В. А. Нырцев уже работал в парламенте республики на постоянной основе».
«Что касается предъявленных ему обвинений, то в их основе лежит старое дело в отношении других лиц, без новой фактуры и обстоятельств. Создаётся впечатление, что со старой папки решили стряхнуть пыль, а задержанием депутата Верховного совета Хакасии придать ситуации масштаб и публичность. Неудивительно, что действия отдельных представителей правоохранительных органов В.А. Нырцевым названы провокацией», — заявляют депутаты.
В своём обращении они напомнили, что Нырцев избирался депутатом Верховного совета второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. И это, мол, говорит о доверии к нему со стороны жителей республики.
Также парламентарии сравнили ситуацию вокруг Нырцева с «нездоровым ажиотажем», связанным с заключением под стражу главы города Черногорска Василия Белоногова. По мнению депутатов, в ситуации с мэром второго по величине города Хакасии «тоже имел место информационный шум», и, как следствие, репутация Белоногова оказалась запятнанной.
«Но в результате мы имеем смехотворную сумму предъявляемого ущерба (40 тысяч рублей) и туманные для следствия судебные перспективы», — подчёркивают парламентарии, добавляя, что управление городом при этом «было фактически парализовано во время подготовки к отопительному периоду и при решении вопросов благоустройства».
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Защищая Нырцева, парламентарии приводят такой довод: из-за его заключения под стражу была «остановлена работа над рядом важнейших законопроектов по профилю деятельности комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию. Более того, они заявляют, что это осложнило работу парламента над принятием бюджета Хакасии на 2018 год.
В завершении обращения депутаты предполагают, что работать со следствием Нырцев может и «не находясь под стражей и исполняя свои депутатские обязанности».
За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в республиканское следственное управление СКР. Однако там действия и высказывания депутатов комментировать отказались.
По мнению хакасского журналиста Андрея Березина, правоохранительные органы просто качественно делают свою работу. Соответственно, ни о каких необоснованных гонениях на депутатов и чиновников в Хакасии речи не идёт, сказал Березин ИА REGNUM.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, глава Черногорска Василий Белоногов был задержан 4 августа 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он организовал безвозмездное выполнение строительных и монтажных работ на автомоечном комплексе, возведенном на земельном участке его супруги.
С 12 октября 2017 года градоначальник из-за уголовного дела ушёл в отпуск без содержания. Он считает, что все предъявленные ему обвинения безосновательны, а «сам процесс носит заказной характер с целью дискредитации главы города и органов местного самоуправления».
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Что касается ситуации вокруг Нырцева, громкое заявление по этому поводу на сессии 25 октября сделал спикер Верховного совета Владимир Штыгашев. В частности, он высказался по поводу обыска в Верховном совете:
«За это еще тоже ответят. Это не кабинет товарища Нырцева, а кабинет комитета Верховного Совета».
Также он заявил, что любой из депутатов «под надуманным предлогом» может оказаться на месте Нырцева.
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