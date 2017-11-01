Молдавия в овечьей шкуре: как Кишинев «решает проблемы» гагаузов и болгар

Кишинёв, , 23:46 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Павел Филип 1 ноября провел встречу с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером, отчитавшись о том, как молдавские власти соблюдают права этнических меньшинств. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Филип рассказал о ситуации с гагаузами и болгарами в Молдавии.

Он отметил, что башкан (глава) Гагаузия по должности является членом кабмина Молдавии, и что недавно правительство провело выездное заседание в Комрате, на котором обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

Он также рассказал, как молдавские власти «решают проблемы» болгар, компактно проживающих в Тараклийском районе. Премьер подчеркнул, что молдавско-болгарский диалог «развивается по нарастающей», а на днях в Тараклии было открыто консульство Болгарии.

Ламберто Заньер в свою очередь выразил готовность предоставлять поддержку правительству Молдавии в том, что касается, касающихся нацменьшинств. «Приоритетными будут инвестиции в области образования и создания условий для того, чтобы представители нацменьшинств изучали государственный язык. Это является ключевым элементом для интеграции этнических меньшинств в общество Республики Молдова», — заявили в пресс-службе молдавского правительства.

В тот же день верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств встретился в Комрате с башканом Гагаузии Ириной Влах. Они обсудили межнациональные отношения в Молдавии и то, как функционирует законодательство, регулирующее полномочия Гагаузской автономии. Влах рассказала о работе молдавско-гагаузской межпарламентской комиссии, решения которой в итоге были искажены депутатами парламента Молдавии. Руководство Гагаузии, по словам башкана, «рассчитывает на поддержку внешних партнеров, в том числе, и структур ОБСЕ в разрешении данного вопроса».

В свою очередь Ламберто Заньер, говоря о языковых вопросах, заявил о необходимости «нахождения баланса между сохранением и продвижением языков меньшинств и улучшения знания государственного языка Молдавии среди национальных меньшинств».

ИА REGNUM напоминает, что болгары Молдавии с 2013 года безуспешно добиваются национально-культурной автономии Тараклийского района, преимущественно населенного болгарами. В начале апреля 2014 года мэр Тараклии Сергей Филипов заявил, что в случае отказа молдавских властей прислушаться к требованиям болгар власти района намерены поставить вопрос о присоединении к соседней Гагаузии, чтобы получить право на выход из состава Молдавии в случае ее объединения с Румынией.

В феврале 2014 года власти и население Тараклийского района массово поддержали прошедший 2 февраля в Гагаузии референдум, на котором 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае потери Молдавией суверенитета, 98,47% — за вступление в Таможенный союз, и 97,43% — против вступления в ЕС.

В апреле 2015 года парламент Молдавии уже принял в первом чтении законопроект, наделяющий Тараклийский район статусом болгарского национально-культурного района. Однако затем правительство отклонило законопроект, не допустив его рассмотрения депутатами в последующих чтениях. В Кабмине заявили, что конституция Молдавии не предусматривает придания административно-территориальным единицам специального статуса по этнокультурному принципу.

Вместо придания статуса культурной автономии Тараклии молдавские власти вознамерились, напротив, ликвидировать район компактного проживания болгар в рамках намеченной административно-территориальной реформы, которая предусматривает укрупнение районов. Болгария ранее неоднократно высказывала озабоченность этими планами властей Молдавии.

Что касается гагаузов, то положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».

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