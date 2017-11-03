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Поляки снова обиделись на Германию, теперь из-за России

Политика

Штайнмайер посетил Россию

Поляки снова обиделись на Германию, теперь из-за России
Иллюстрация: Bundespraesident.de / Jesco Denzel
Немецкий президент отдал дань уважения Неизвестному солдату

Москва, 3 ноября 2017, 04:56 — REGNUM  Почему взаимоотношения России и Германии вызывают такой ярко эмоциональный отклик в Польше, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Судя по словам польских официальных лиц, идеальным для Варшавы явилось бы полное отсутствие какого-либо сотрудничества между Москвой и Берлином. Вероятно, к такой итог можно вывести из заявления сенатора от правящей польской партии «Право и Справедливость» Яна Марии Яцковского, сделанного им по поводу недавнего визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Москву. Особенно беспокоит Яцковского «эгоизм» Берлина, с которым, по его мнению, тот относится к Евросоюзу, реализуя через ЕС свои интересы и не конфликтуя в той мере, в которой это устроило бы польского сенатора, с Москвой.

Вся эта филиппика разразилась несмотря на то, что перед поездкой в Москву немецкий президент специально созванивался с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы узнать, какие проблемы стоило бы обсудить с Путиным с точки зрения его польского коллеги. И даже пообещал отчитаться о проделанной работе после возвращения из Москвы.

Какие же проблемы обсуждались Штайнмайером в Москве и стоит ли Польше продолжать оскорбляться без достаточных на то причин? Читайте в статье: Москва и Берлин о Варшаве. Но без нее

Обратите также внимание на другие статьи Станислава Стремидловского по внутриевропейским отношениям.

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