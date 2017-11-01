Из Италии выслали косовского имама

Ольгиате Молгора, Италия, , 13:52 — REGNUM В области Ломабрдия в Италии был арестован и выслан из страны имам Идриз Идризович. Он оставил в Италии жену и пятерых детей. 39-летний имам, родом из Косова, был проповедником в мечетях области Ломбардии, он обвиняется в прозелитизме на основе позиций исламского интегрализма, из Италии был депортирован в Приштину во вторник, 31 октября. Об этом сообщают итальянские СМИ. Министр внутренних дел Марко Миннити подписал указ о депортации, в котором имам определяется как «угроза национальной безопасности».

Идризович, бывший моджахед во время войныв Косово, прибыл в Италию десять лет назад с семьей. В последнее время он проживал в Ольгиате Молгора (область Ломбардия), до этого в течении многих лет он был одним из многих путешествующих имамов без постоянной базы. Карабинеры считают, что он был в контакте с несколькими персонажами исламского фундаментализма не только в Италии, но и в Германии, и призывал мусульман воевать за ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Неделей ранее двое мигрантов родом из Македонии и Албании были депортированы из города Бари из-за подозрения в связях с международными террористами. Так, с начала 2017 года по мотивам угрозы национальной безопасности из Италии были депортированы 90 человек. С 1 января 2015 года по октябрь 2017 в общем были депортирован 221 человек .