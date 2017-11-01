Террористы атаковали кортеж президента Верховного суда Мали

Бамако, , 03:24 — REGNUM Жертвами атаки исламистов на кортеж президента Верховного суда Мали стали шесть человек, передает Reuters.

Нападение на кортеж произошло между гордами Диа и Диафарабе, в 500 километрах к северо-востоку от столицы Мали Бамако.

Согласно заявлению Министерства обороны Мали, в результате нападения, целью которого был глава Верховного суда Абдрахамане Ньянг, погибли пятеро военных и один гражданский. Глава Верховного суда не пострадал.

«Господин Ньянг и его жена были спасены военными. Однако мы знаем о шести смертельных случаях: погибли пятеро солдат малийской армии и водитель достопочтенного Ньянга», — говорится в заявлении Минобороны.

По предварительной информации, нападение совершила одна из действующих в районе группировок радикальных исламистов.

Напомним, Мали остается государством с одним из наиболее высоких уровней террористической опасности в мире — в африканской стране регулярно происходят нападения исламистов на миротворцев ООН и Франции.

Главной террористической группировкой, действующей в Мали, является «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в прошлом году объединившая под своим началом крупнейшие местные группировки исламистов.

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