США выступают против резолюции ООН о снятии эмбарго с Кубы

Нью-Йорк, США, , 01:53 — REGNUM США намерены голосовать против принятия резолюции Генеральной ассамблеи ООН о снятии торгового эмбарго с Кубы, передает Reuters.

По сообщению Государственного департамента США, постпред Никки Хейли проголосует против резолюции, чтобы «продемонстрировать новую политику президента Дональда Трампа в отношении Кубы».

Впрочем, «нового» в политике США в отношении Кубы немного — Соединенные штаты 24 раза блокировали резолюции ООН о снятии эмбарго с Кубы и только в 2016 году воздержались от голосования.

При этом в 2016 году за снятие американских санкций с Кубы проголосовали 191 страна-член ООН — воздержались при голосовании только США и Израиль.

Напомним, в настоящий момент отношения между Кубой и США находятся в сложном состоянии — как из-за позиции администрации президента Дональда Трампа, считающего «невыгодными» экономические послабления администрации Барака Обамы в отношении Кубы, так и в связи с дипломатическим скандалом, связанным с якобы имевшими место «акустическими атаками» на американских дипломатов в Гаване.

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