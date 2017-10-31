Турецких ученых в Германии обвиняют в «террористической пропаганде»

Берлин, , 18:49 — REGNUM По сообщениям издания Süddeutsche Zeitung, прокуратура Турции сегодня, 31 октября, намерена выдвинуть обвинение по статье «пропаганде терроризма» в отношении проживающих в Германии турецких ученых. Обвинение коснется порядка 100 человек, принадлежавших к группе, которая в начале 2016 года подписала так называемый «Призыв к миру».

В общей сложности 1188 ученых подписали петицию в январе 2016 года, в которой они обращаются к турецким властям с призывом прекратить насилие в курдских районах на юго-востоке страны и решить курдский вопрос мирным путем. Инициатива ученых мира, которая призывает к мирному и демократическому решению турецко-курдского конфликта существует еще с 2012 года.

В отношении некоторых ученых, подписавших петицию и проживающих в настоящий момент на территории Германии, уже были вынесены обвинительные приговоры, сообщают NDR, WDR и SZ. Турецкое руководство сочло, что их «Призыв к миру» носит характер «открытой пропаганды террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК)».

Главный прокурор Стамбула заявил, что подписавшие петицию имели целью изобразить турецкое государство как «незаконную, разрушительную силу», легитимирующую насилие со стороны РПК. Согласно турецкому законодательству, обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до семи с половиной лет.

Напомним, что с середины 2015 года на юго-востоке Турции обострился конфликт между центральными властями и курдами, добивающимися широкой автономии. Под предлогом борьбы с ИГИЛ (организацией, запрещенной на территории РФ), турецкая армия начала операции против боевых отрядов РПК, ранее соблюдавших перемирие. В ответ представители РПК обвинили турецкие власти в пособничестве исламистам и возобновили партизанскую войну против Турции.

Буквально несколько дней назад, после освобождения правозащитника Питера Штаудтнера, отбывающего заключение в турецкой тюрьме, были высказаны надежды на то, что это событие может стать началом процесса разрядки в германо-турецких отношениях. Однако после заявление турецкой прокуратуры о преследовании ученых, эти надежды вряд ли оправдаются, заявляет Die Welt.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Турции по политическим мотивам все еще задержан ряд немецких граждан, в том числе корреспондент Die Welt Дениз Юсель, а также журналист и переводчик Месале Толу.