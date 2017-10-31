Песков: О сборе биоматериалов граждан РФ Путину доложили спецслужбы

Москва, , 16:34 — REGNUM Информация о сборе биоматериалов жителей России получена Владимиром Путиным от спецслужб, пояснил 31 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, «такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется».

Напомним, этими данными Владимир Путин поделился 30 октября с участниками заседания Совета по правам человека.

Дмитрий Песков уточнил, что такую деятельность ведут представители неправительственных организаций и других подобных структур

«Эта информация по линии специальных служб Российской Федерации, действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность — представители неправительственных организаций и других органов», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что сотрудники иностранных организаций «целенаправленно и профессионально» собирают биологический материал жителей России.

«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем, по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается», — сообщил тогда президент России.

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