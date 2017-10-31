Замглавы МИД РФ не исключил отмену виз для граждан Грузии

Москва, , 05:35 — REGNUM Планы по введению безвизового режима для граждан Грузии рассматриваются российским руководством, 31 октября сообщил заместитель российского министра иностранных дел Григорий Карасин в интервью газете «Известия».

"Не исключаем возможность введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе», — сказал Карасин.

По его словам, из Москвы в Тбилиси направлены конкретные предложения. Речь, например, идет об отмене виз для авиаэкипажей.

Карасин уточнил, что к настоящему моменту нельзя назвать конкретные сроки, тем более что существует ряд серьезных препятствий.

Возможность отмены виз будет вынесена на обсуждение 15−16 ноября — на переговорах в Праге, где встретятся представители российской и грузинской сторон. Издание отмечает, что основной российско-грузинский дипломатический канал — это «формат Карасин — Абашидзе». Зураб Абашидзе — спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией. К настоящему моменту въезд в Грузию для российских граждан не требует визы, но зеркальной нормы не существует: для въезда в Россию грузинам нужны визы.

Карасин указал на сложности отмены визового режима. Например, помехой является отсутствие дипломатических отношений, прерванных по инициативе грузинской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Россия «наращивает на суверенной территории Грузии свое вооружение и нарушает права наших граждан, ограничивает свободу их передвижения, доступ к таким гуманитарным возможностям как образование и здравоохранение».

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