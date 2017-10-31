В Сербии стартует последний этап внутреннего диалога по Косово

Белград, , 01:14 — REGNUM В Сербии стартует новый этап ранее объявленного президентом Александром Вучичем внутреннего диалога по косовскому вопросу, который будет проходить на уровне парламента, других государственных институтов и различных форумов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в сообщении канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, 30 октября состоялось первое заседание рабочей группы по поддержке внутреннего диалога, а на сегодня назначена первая экспертная дискуссия в Белграде, в которой примут участие преподаватели юридических факультетов сербских вузов.

В состав рабочей группы, которая была сформирована 16 октября, вошли представители всех министерств и ведомств во главе с директором канцелярии по Косово и Метохии Марко Джуричем.

Члены рабочей группы договорились о том, что диалог будет проходить в форме круглых столов, конференций, семинаров и дискуссионных площадок с привлечением всех политических кругов, представителей общественности, Сербской православной церкви и других религиозных общин. В задачу самой рабочей группы будет входить координация мероприятий и обеспечение их поддержки со стороны компетентных органов власти.

Коммуникация будет осуществляться также через специально созданный интернет-сайт и страницы в социальных сетях, посвящённые внутреннему диалогу по Косово.

Ранее президент Сербии заявил, что считает реалистичным по результатам общественных дискуссий «выйти с предложением по Косово в марте следующего года», однако он не стал конкретизировать о каких именно решениях может идти речь.

Между тем в сербских СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что к марту Александр Вучич планирует подвести итоги дискуссий и одновременно с этим вынести на национальный референдум вопрос об изменении Конституции Сербии, а именно тех её положений, которые определяют статус Косово и Метохии как автономного края в составе республики и закрепляют за всеми официальными лицами и государственными органами конституционное обязательство по защите территориальной целостности и государственных интересов в крае.

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Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.