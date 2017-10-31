Борьба с коррупцией в Китае «не будет знать границ и пощады»

Пекин, , 00:48 — REGNUM Новый глава высшего китайского антикоррупционного органа призвал Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины продолжить строительство чистой партии и бороться с коррупцией «не покладая рук», сообщает 30 октября агентство «Синьхуа».

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и глава партийного антикоррупционного ведомства Чжао Лэцзи высказался о необходимости очищения партии во время заседания подконтрольного ему органа, проводимого с целью закрепления духа только что завершившегося XIX съезда Компартии.

По его словам, перед членами Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины стоит особая миссия нести ключевую ответственность по защите власти, равно, как и единого централизованного лидерства ЦК КПК во главе с председателем Си Цзиньпином.

Работникам комиссии необходимо воплощать в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в новую эпоху, а также задачи, изложенные во время съезда партии.

Он призвал к всеобъемлющей антикоррупционной борьбе, которая не будет знать границ и пощады, чтобы никто из чиновников не осмелился братья взятки. По его словам, орган должен задать такую рамку, чтобы коррупция стала невозможной и, наконец, дать чиновникам моральный компас, чтобы у них не было желания красть.

Напомним, что после становлением главой главного китайского ведомства по борьбе с коррупцией на первом пленуме ЦК КПК XIX созыва, Чжао Лэцзи заявил о необходимости вывести борьбу с коррупцией в Китае на новый уровень в духе XIX партийного съезда.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР даст «Моральный компас» для «убедительной победы» над коррупцией