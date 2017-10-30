Голодец предлагает трансформировать русский язык под влияние рэп-баттлов

Москва, , 20:26 — REGNUM Вице-премьер России Ольга Голодец считает, что рэп-баттлы формируют новый русский язык, который нельзя игнорировать. Об этом она заявила сегодня, 30 октября, на заседании Совета по русскому языку при правительстве РФ.

По словам Голодец, так называемые рэп-баттлы формируют в России новый язык, который сильно отличается от литературного русского языка и создает разрыв между поколениями.

«У нас образуется сейчас огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются. Мы же не можем игнорировать те факты, которые в русском языке появляются. Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь», — сказала Голодец.

Вице-премьер негодует, что старшее поколение абсолютно не понимает содержание этих рэп-баттлов, а для молодежи это абсолютно понятная вещь. В качестве примера она привела рэп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров).

«Вы слышали Oxxxymiron? Это же надо прочитать, долго вникать, а молодежь понимает сходу. Это значит, что параллельно формируется другой язык», — сказала Голодец.

Из всего этого Голдец делает неожиданный вывод — влияние рэп-баттлов на русский язык нужно учитывать.

«Нельзя в школе учить «Грозу», а вечером заниматься в рэп-студии, а потом ругать ребенка на ЕГЭ за то, что он не так поставил запятую», — заключила Голодец.