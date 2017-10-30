Греция и Турция решили «сгладить острые углы» по кипрскому вопросу

Никосия, , 19:25 — REGNUM Греция приветствовала предложение Турции сесть за стол переговоров и обсудить «самые сложные аспекты» урегулирования кипрского вопроса, сообщает 30 октября Cyprus Mail. Министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас в четверг, 26 октября, сообщив также, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с официальным визитом в Грецию в конце ноября или начале декабря.

Общаясь с прессой, министр упомянул, что во время его последнего визита в Анкару его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу предложил двум странам обсудить самые противоречивые аспекты кипрского вопроса перед возможным возобновлением переговорного процесса.

Котзиас назвал предложение «позитивным шагом», гарантирующим, что вся возможная подготовка будет проделана в преддверии нового раунда переговоров.

Напомним, что мирные переговоры по Кипру приостановлены с июля, когда многосторонняя международная конференция в Швейцарии завершилась провалом всех попыток достичь соглашения по вопросу гарантий безопасности.

Министры иностранных дел также обсудили предстоящий визит Эрдогана в Грецию, который, по словам Котзиаса, состоится приблизительно в последние 10 дней ноября, либо же в начале декабря. Об официальном визите турецкого лидера заговорили после того, как Чавушоглу убедительно попросил Грецию не становиться «пристанищем» для «заговорщиков», участвовавших в попытке государственного переворота в Турции в прошлом году. Турецкий министр упомянул 995 человек, которые подали заявку на предоставление убежища с момента турецкого путча.

Котзиас в свою очередь подчеркнул, что решения о предоставлении убежища принимаются греческими судебными органами и должны уважаться, даже «если это кого-то не устраивает». При этом греческий министр иностранных дел упомянул, что Греция до сих пор поддерживает продолжение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС.

В целом, встреча двух министров иностранных дел завершилась на положительной ноте. Котзиас и Чавушоглу договорились, что официальные представители их министерств возобновят регулярные встречи, которые будут проходить минимум раз в полгода.

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