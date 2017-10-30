Путин: Никаких оправданий политическим репрессиям в СССР быть не может

Москва, , 19:08 — REGNUM Политические репрессии в СССР нельзя оправдать никакими высшими благами народа, заявил 30 октября президент России Владимир Путин на церемонии открытии «Стены скорби» на проспекте Сахарова в Москве.

«Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти, тем более невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа», — сказал Путин.

По его словам, в истории России есть немало спорных этапов, но когда речь заходит о политических репрессиях, то:

«никаких оправданий этим преступлениям быть не может».

Глава государства добавил, что последствия репрессий мы ощущаем и по сей день. По мнению президента, сама память о жертвах репрессий и четкость позиции по этому вопросу служат предостережением от повторения этих событий.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии открытия «Стены скорби» 25 октября 2017 года глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразил благодарность правительству Москвы и Фонду памяти за вклад в создание памятника.

Мемориал стал первым большим проектом Фонда памяти, который реализован в рамках указа президент «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

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