Военный прокурор Украины: «Охрана военных арсеналов никчемная»

Киев, , 08:32 — REGNUM Военные склады на Украине не охраняются должным образом, заявил заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает 29 октября телеканал «ZIK».

"Охрана военных арсеналов никчемная», — сказал Матиос, комментируя взрывы в арсенале в Калиновке.

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Заместитель Генпрокурора Украины также добавил, что для проверки военных складов на Украине перестали пускать военных прокуроров. Такое распоряжение было отдано начальником генерального штаба ВСУ, отметил Матиос.

Он подчеркнул, что после инцидента, произошедшего в сентября 2017 года в Калиновке, когда пожар охватил один из крупнейших военных арсеналов Украины, военные прокуроры должны были обследовать в рамках уголовного дела украинские военные склады, но им было отказано в доступе к арсеналам.

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«По распоряжению начальника генерального штаба было запрещено запускать военных прокуроров на территорию воинских частей», — сказал Матиос.

Напомним, под Винницей 26 сентября произошло возгорание на военном складе. Огнем оказалось охвачено 10% территории склада, из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы до 30 тыс. жителей.

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