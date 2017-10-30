Мнение эксперта: Китайское общество станет «супер-стареющим» к 2035 году

Гуйян, Китай, , 06:36 — REGNUM Количество пожилых людей стремительно увеличивается в Китае и достигнет 400 млн человек к концу 2035 года, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа» со ссылкой на мнение экспертов.

По словам главы Китайской ассоциации социальной безопасности Чжэн Гунчэна, которые он произнес на специализированном форуме в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйяне, Китай стал «стареющим обществом» в 2000 году, когда прирост количества стариков за год составил 10 млн человек.

К концу 2035 года, численность пожилого населения может достигнуть 400 млн человек, сделав Китай «супер-стареющим обществом».

Согласно общепринятым международным стандартам, страна или регион может считаться «стареющим», если количество людей старше 65 лет составляет 7−14% от общей численности населения. Как только количество переваливает за 14%, общество считается супер-стареющим.

По словам Чжэна, Китай стоит перед проблемой старения населения, когда, согласно официальной статистике, 240 млн китайцев уже сейчас перешагнули возрастную отметку в 60 лет. В связи с этим, в стране стремительно, но неравномерно, развиваются службы заботы о стариках.

Напомним, что демографическое старение населения может быть вызвано разного рода причинами: от улучшения качества медицинского обслуживания, до снижения рождаемости в результате модернизации общества.

В Китае на эти факторы накладывается политика «одна семья — один ребенок», которая проводилась десятилетиями с целью сдерживания взрывного роста численности населения страны. Оборотной стороной политики стала резкое сокращение молодежи в демографической структуре общества.

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