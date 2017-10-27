В Сирии проведена встреча военных России и США

Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Российские и американские военные провели переговоры на территории Сирии, сообщил 27 октября журналистам представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон.

По словам американского полковника, отказавшегося уточнить, где конкретно проводилась встреча, переговоры были направлены на предотвращение столкновений отрядов подконтрольных США «Сирийских демократических сил» с частями и подразделениями сирийских правительственных войск.

«По мере того как силы, поддерживающие режим и наши партнеры из «Сирийских демократических сил» сближаются, усилия по предотвращению конфликтов между ними должны были возрастать», — заявил Диллон.

При этом представитель возглавляемой США коалиции добавил, что в непосредственных встречах, которых, по его словам, было уже три, принимали участие не высокопоставленные представители командования, а непосредственные руководители конкретных наземных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, российская группировка проводит операции против незаконных вооруженных формирований на территории Сирии по официальному приглашению законного правительства Сирийской Арабской Республики.

Подразделения армии и спецслужб коалиции США находятся на сирийской территории без согласия Дамаска и без соответствующего мандата ООН. МИД Сирийской Арабской Республики неоднократно требовал вывести эти войска с территории Сирии.

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