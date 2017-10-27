Приднестровье — не Молдавия: «Единый народ друг друга не убивает»

Тирасполь, , 01:01 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский скептически оценивает заявления президента Молдавии Игоря Додона о том, что в Молдавии и ПМР проживает «единый народ», который должен объединиться. Как заявил Красносельский в эфире российского телеканала ТВЦ, «во-первых, единый народ друг друга не убивает».

«Та трагедия, которая у нас была в 1992 году, подтверждает истинность моих слов», — сказал президент. Он добавил, что Молдавия до сих пор не дала правовую оценку данным событиям. «Если это был бы один народ, так по факту гибели своего народа надо было возбудить уголовное дело, дать правовую оценку и выявить виновных в убийстве собственного народа, а если этого до сих пор нет, то какой же это единый народ? Противоречие — правильно?» — сказал Красносельский.

Он также напомнил Додону, который «всегда говорит о молдавском народе», что, но на территории Приднестровья нет титульных наций. «У нас многонациональное общество. У нас проживают люди 32-х национальностей. Мы никого не делим по национальному признаку, по цвету кожи или по вероисповеданию», — пояснил Вадим Красносельский.

Президент также напомнил, что Молдавия ни одного вопроса в пользу Приднестровья не решила, а наоборот, выставила в одностороннем порядке совместные с Украиной посты, и это поддержало всё руководство Молдавии, включая президента Додона.

«Поэтому, конечно, диалог должен быть обоюдный и встречное движение должно иметь место быть при решении того или иного вопроса. Мы готовы к диалогу, но должны видеть движение, а не только лозунги и воззвания», — подчеркнул Красносельский.

Он также раскритиковал идею Додона провести в Молдавии и ПМР одновременный референдум по объединению двух стран. «Это предложение не имеет перед собой никакой практической подоплеки. Во-первых, наш народ уже определился. У нас есть итоги референдума, который прошел в 2006 году. Госдума РФ поддержала итоги референдума, заявив, что он прошел открыто, демократично и, конечно, имеет право на жизнь. И голос приднестровца должен быть слышен. Что касается Молдовы о совместном референдуме — у нас разные правовые системы», — сказал он, при этом отметив, что по закону РМ в референдуме имеют право участвовать только те, кто имеет гражданство Молдавии, а в ПМР не у всех оно есть.

«Я предложил президенту Додону перейти от пустых политических воззваний к решению экономических проблем. Я сегодня не вижу, как Кишинев предлагает решить вопрос статуса Приднестровья. Кто будет менять законы, конституцию? Как будет решаться вопрос о том, чтобы наряду с румынским языком был придан статус государственного и молдавскому, и русскому языку? Языковой вопрос очень остро стоит в этом плане», — сказал Красносельский.

Президент отметил, что в Приднестровье в отличие от Молдавии народ консолидирован в своем выборе. «Заявление политиков — это не определяющий момент, определяет только народ. А народ должен высказаться, чего он хочет. В Молдове народ разобщен. Сейчас часть смотрит на западную Европу, а другая часть на Россию. Пусть проведут референдум и определят вектор своего развития. Тогда и нам будет понятно, куда Молдова смотрит», — подчеркнул президент ПМР.

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