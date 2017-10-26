Тиллерсон: Россия добилась успеха в Сирии

Женева, Швейцария, , 23:45 — REGNUM Антитеррористическая операция Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике стала успехом. Такое заявление сделал сегодня, 26 октября, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, беседуя с сопровождающими его журналистам в Женеве, где он побывал в рамках зарубежной поездки. Стенограмму высказываний главы американского внешнеполитического ведомства распространила его пресс-служба.

Журналисты спросили Тиллерсона, согласен ли он с мнением тех европейских дипломатов, которые называют действия Ирана в Сирии триумфом?

«Я не рассматриваю Сирию как триумф Ирана. <…> Иран был не особенно успешен в освобождении районов (Сирии — ИА REGNUM )», — ответил Тиллерсон.

При этом он заявил, что считает успешными действия российского правительства, которое оказывает поддержку сирийской правительственной армии.

«Успешно действует российское правительство, оказывающее существенную поддержку с воздуха силам сирийского режима. У него есть его доля успехов», — заявил глава Госдепа.

Однако Тиллерсон лживо утверждает, что «огромных успехов» в уничтожении боевиков в Сирии добились США со своими партнерами по коалиции, ведущей военную операцию против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Поэтому я не думаю, что Ирану каким бы то ни было образом следует ставить в заслугу разгром ИГ в Сирии. Мне кажется, он скорее в какой-то степени воспользовался ситуацией со своим присутствием там», — пояснил свою мысль Тиллерсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США начали свою так называемую операцию по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё в 2014 году, однако совершенно никакого результата она не имела. Более того, Запад по теневым каналам поддерживал террористов, направляя их против сил законного сирийского правительства. Террористы совершенно не опасались американской военной операции и продолжали массированное наступление на войска Башара Асада.

Только прямое вмешательство России, которое началось 30 сентября 2015 года, помогло переломить ситуацию и сейчас ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии практически разгромлено.