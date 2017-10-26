Путин встретится с Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме

Москва, , 18:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин договорились об очередной личной встрече на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, сообщили 26 октября в пресс-службе Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря и с успешным проведением XIX съезда КПК.

Лидеры двух стран условились продолжать совместную работу с избранным руководством Китая по дальнейшему развитию дружественных отношений, которые, как было отмечено, достигли беспрецедентно высокого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2017 года на специальном закрытом саммите для журналистов сотрудник Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп потенциально готов встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС, который пройдет в ноябре 2017 года во Вьетнаме. Деталей потенциальной встречи пока нет.

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