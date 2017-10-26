Тиллерсон: США хотят видеть Сирию без Асада

Женева, Швейцария, , 18:26 — REGNUM Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его страна желает видеть Сирийскую Арабскую Республику единой и неделимой, но без Башара Асада и его правительства. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает Reuters.

Тиллерсон сегодня провел встречу в Женеве со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. После встречи Тиллерсон пообщался с журналистами.

«США хотят целую, единую Сирию без какой-либо роли Башара Асада в правительстве», — сказал Тиллерсон.

Он также дал понять, что США будут прикладывать усилия к тому, чтобы отстранить Асада от власти.

«Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено», — сказал государственный секретарь США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу после начала войны в Сирии в 2011 году, тогдашний президент США Барак Обама заявил, что «Асад должен уйти». Эта фраза стала своеобразным лозунгом всего западного подхода к решению сирийского конфликта.

Обама и его подпевалы из Евросоюза постоянно твердили о том, что законный президент Сирии должен отказаться от власти и фактически бросить страну на растерзание террористам, которых тот же Запад активно поддерживал.

Только прямое вмешательство России в сирийскую войну смогло переломить её ход и спасти Асада и его правительство от неминуемого падения под натиском террористов.

С приходом в Белый дом США новой администрации Дональда Трампа появилась надежда на урегулирование кризиса в Сирии. Трамп и его команда поначалу заявляли, что им, в общем-то, всё равно, кто будет править в Сирии, лишь бы страна не попала в руки террористов.

Однако сразу же после того, как эта позиция администрации Трампа была заявлена, была произведена провокация в сирийской провинции Идлиб. Западные СМИ раструбили, что сирийские правительственные силы якобы применили химическое оружие против мирных жителей в Идлибе.

Эта заведомо ложная информация была подхвачена западными политиками, в том числе и в США, а Трамп отдал приказ о нанесении авиаудара по авиабазе сирийских ВВС. Тот факт, что у сирийской армии давно нет химического оружия, так как она давно сдала его под контролем международных наблюдателей, а также то, что Асаду катастрофически не выгоден такой поворот событий, никого не смутил на Западе, и Белый дом снова стал повторять мантру времен Обамы о том, что «Асад должен уйти».