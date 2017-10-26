От террористов освобождено более 90% территории Сирии‍ — Путин

Москва, , 14:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путина на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил об освобождении от боевиков террористических группировок более 90% территории Сирии.

Встреча состоялась по случаю назначения высших офицеров и прокуроров на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов. Говоря об освобождении Сирии от террористов, Путин поблагодарил российских военнослужащих, участвующих в операции ВС РФ в этой стране.

«Благодаря их мужеству, чётким и профессиональным действиям, отваге удалось в корне переломить ситуацию», — сказал глава государства, добавив, что их противником были не какие-то слабо организованные банды, а «хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки».

Он также напомнил о создании зон деэскалации, продвижении процесса политического урегулирования и гражданского примирения. Это происходит во взаимодействии с сирийскими властями и зарубежными партнерами.

Кроме того, боевые действия в Сирии продемонстрировали качественно возросшие возможности российских военно-космических сил, нашей армии и флота. Путин призвал укреплять этот потенциал и внедрять новые перспективные системы вооружения, повышать эффективность боевой учебы.