Приднестровье собирает подписи за мир: на Днестре все чаще говорят о войне

Тирасполь, , 13:23 — REGNUM В Приднестровье проходит сбор подписей в поддержку миротворческой миссии на Днестре. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», петиция будет передана президенту России Владимиру Путину.

По словам президента ПМР Вадима Красносельского, это ответ на позицию Молдавии, выступающей на различных площадках, включая ООН, за вывод российских миротворцев из Приднестровья.

«Заявления о том, что миротворцы — это гаранты мира в регионе, не раз делали руководители Приднестровья. Но важно мнение народа. Ранее у нас был проведен референдум, на котором жители высказались за то, чтобы миротворцы у нас остались. Сегодня с этой целью проводится сбор подписей. Инициаторами стали общественные организации, приднестровцы инициативу поддержали. Кроме того, у нас проходит молодежный «Марш мира» — тоже в поддержку миротворческой миссии. Ее базовая составляющая — российское подразделение. Но в контингент миротворческих сил (МС) входят и батальоны Приднестровья, Молдовы, а также 10 наблюдателей от Украины. 25 лет миссия работает на Днестре, и все это время здесь сохраняется мир», — рассказал «Независимой газете» Красносельский.

Глава Приднестровья рассказал также о том, какая обстановка складывается на приднестровско-украинской границе в связи с установкой там совместных молдавско-украинских постов. «Сегодня через КПП «Кучурган-Первомайск» молдаване пропускают всех приднестровцев, но обладатели российских и украинских паспортов должны регистрироваться. Украинские пограничники приднестровцев — граждан РФ (мужского пола) не пропускают вовсе. Приднестровские товары пока идут через границу нормально. Что будет, когда заработают все 13 КПП, увидим. Так что мы живем в режиме ожидания и настаиваем, чтобы переговорный формат «5+2» заработал», — подчеркнул президент Приднестровья.

Вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева обратила внимание на военные учения, проводимые молдавской армией совместно с американцами практически рядом с Приднестровьем — на полигоне в селе Бульбоака. «О том, что может случиться провокация или война, в народе говорят много. Тем более что возможность провокации на приднестровском направлении не исключает и президент Молдовы Игорь Додон, обвиняющий в дестабилизации ситуации действующее правительство РМ. Учитывая все это, общественные организации Приднестровья, партии, Совет ветеранов начали сбор подписей за сохранение у нас российских миротворцев и военного присутствия России в целом. Приднестровцы считают это гарантией мира в регионе. И это не пустые слова. Мы хотим, чтобы нас услышали», — заявила Антюфеева.

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