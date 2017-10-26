Эксперты: Документы по убийству Кеннеди вряд ли откроют что-то новое

Вашингтон, , 13:02 — REGNUM

Последняя часть документов расследования обстоятельств покушения на 35-ого президента США Джона Кеннеди, которая должна быть представлена общественности 26 октября, едва липрольетновый свет на события 22 ноября 1963 года, уверены ученые, сообщает Reuters.

Эксперты, занимавшиеся убийством Кеннеди, отмечают, что ничего значительно нового в них раскрыто не будет. При этом они опасаются, что публикация более пяти миллионов страниц расследования никоим образом не поспособствует закрытию теорий заговора, согласно которым Кеннеди был убит мафией, властями Кубы или спецслужбистской кликой.

«Мои студенты в действительности очень скептически относятся к версии, что [Ли Харви] Освольд был единственным убийцей», — отметил профессор истории Бостонского колледжа Патрик Мейни.

«Сложно смириться с тем, что какой-то одиночка, неудачник смог самостоятельно убить Кеннеди и изменить курс движения истории мира. Но свидетельства говорят нам об этом», — подчеркнул он.

Документы, которые будут сделаны 26 октября достоянием общественности, скорее всего, будут посвящены попыткам ЦРУ и ФБР установить, какой характер носили контакты убийцы Кеннеди Ли ХарвиОсвольда с агентами Кубы и бывшего Советского Союза во время его поездки в Мехико в сентябре 1963 года.

«Существовали реальные опасения, что Освальд был в сговоре с Советским Союзом», — добавил Мейни.

Решение открыть доступ к документам американской общественности было принято в 1992 году Конгрессом, который установил, что последним сроком, до которого они должны быть сделаны достоянием общественности, является 26 октября 2017 года. 21 октября президента Дональд Трамп подтвердил, что он даст свое согласие на этот шаг.

Напомним, 35-й президент США был убит 22 ноября 1963 года во время визита в город Даллас, столицу штата Техас. Убийство Кеннеди стало первым в череде поразивших в 60-е года убийств видных фигур США, в том числе брата главы Белого дома Роберта Кеннеди и борца за гражданские права чернокожего населения страны Мартина Лютера Кинга.