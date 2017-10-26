Полтавченко по неизвестной причине не пришел на Инвестиционный форум

Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Инвестиционное послание губернатора Санкт-Петербурга на II инвестиционном форуме в Северной столице 26 октября оглашает вице-губернатор Игорь Албин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, губернатор Георгий Полтавченко, который должен был стать основным спикером форума, на мероприятии отсутствует. Причина пока неизвестна.

«Обстоятельства не позволили Георгию Полтавченко представить послание», — пояснил Албин перед тем, как прочесть губернаторский текст.

Главная тема инвестиционного форума-2017 — «Глобальный город и его роль в мировой экономике». В работе форума участвуют петербургские и федеральные чиновники, предприниматели и эксперты. Они обсудят темы инфраструктуры, строительства, городской среды, налогов, логистики и другие вопросы, связанные с инвестициями.

Игорь Албин отчитался об успехах Петербурга в 2017 году в деле привлечения инвестиций, в частности, напомнил о представительности последнего Петербургского международного экономического форума, на котором было подписано рекордное число в 47 соглашений при заявленном объеме инвестиций в 350 млрд рублей. Кроме того, на ПМЭФ-2017 были подписаны соглашения о крупных инфраструктурных проектах, например, Восточном скоростном диаметре (ВСД).

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина от имени всех петербуржцев за многолетнюю и системную поддержку своего родного города», — сказал Албин.

Инвестиционный форум — крупнейшее бизнес-мероприятие делового формата, нацеленное на формирование в регионе благоприятного делового климата, создание новых современных производств и инфраструктурных объектов.

В деловую программу первого дня форума войдут дискуссии, посвященные инфраструктурному строительству и промышленности, недвижимости, транспорту, здравоохранению и фармацевтике, цифровому правительству, спорту и туризму, городской среде и агломерации. Второй день форума будет посвящен креативной экономике: развитию творческих городских пространств и потенциалу легкой промышленности.

В холле Александринского театра вниманию гостей форума представлена интерактивная экспозиция из 32 крупных инвестиционных проектов — как успешно реализованных, так и запланированных к реализации в ближайшие годы.

Напомним, что 24 октября 2016 года Георгий Полтавченко впервые выступал с Инвестиционным посланием на первом Инвестиционном форуме.