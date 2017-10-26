В Донбасс отправлена 70-я колонна с гуманитарной помощью

Москва, , 05:48 — REGNUM Колонна с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР отправлены из России, 26 октября сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«70-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Донбасс будет доставлено свыше 400 тонн гуманитарных грузов. В ДНР и ЛНР отправлены лекарства, детские продуктовые наборы, художественная литература.

«Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что машинами управляют опытные водители-спасатели. В составе колонны — врачи и техперсонал.

Напомним, 69-й гуманитарный конвой был отправлен в Донбасс 28 сентября 2017 года. Колонна доставила в ДНР и ЛНР более 400 тонн гуманитарных грузов.

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