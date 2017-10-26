Четверг, 26 Октября 2017 года
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Суд Турции освободил главу и активистов Amnesty International

Политика

Среди освобожденных — гражданин Германии

Анкара, 26 октября 2017, 05:25 — REGNUM  Решение об освобождении из-под стражи восьмерых правозащитников организации Amnesty International принял суд Стамбула, пишет газета Sabah.

Уточняется, что освобождены восемь человек, в том числе Идиль Эсер — глава турецкого представительства правозащитной структуры. Решение принято вопреки настоянию прокуратуры, которая рекомендовала арестовать одного из этих людей.

Отметим, что в деле о Amnesty International фигурируют 11 человек, в том числе девять турок, один гражданин Швеции Али Грави и один немецкий гражданин Петер Штойдтнер.

Напомним, с подачи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана организацию Amnesty International обвинили в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Так, Идиль Эсер обвинили в причастности к деятельности организации ФЕТО.

Характерно, что, согласно заявлению Мевлюта Чавшуоглу, турецкого министра иностранных дел, власти не намерены запрещать деятельность самой организации.

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