Суд Турции освободил главу и активистов Amnesty International

Анкара, , 05:25 — REGNUM Решение об освобождении из-под стражи восьмерых правозащитников организации Amnesty International принял суд Стамбула, пишет газета Sabah.

Уточняется, что освобождены восемь человек, в том числе Идиль Эсер — глава турецкого представительства правозащитной структуры. Решение принято вопреки настоянию прокуратуры, которая рекомендовала арестовать одного из этих людей.

Отметим, что в деле о Amnesty International фигурируют 11 человек, в том числе девять турок, один гражданин Швеции Али Грави и один немецкий гражданин Петер Штойдтнер.

Напомним, с подачи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана организацию Amnesty International обвинили в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Так, Идиль Эсер обвинили в причастности к деятельности организации ФЕТО.

Характерно, что, согласно заявлению Мевлюта Чавшуоглу, турецкого министра иностранных дел, власти не намерены запрещать деятельность самой организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Турции отпустили жену и дочь сотрудника генконсульства США

Читайте развитие сюжета: Германия требует от Турции освободить всех задержанных правозащитников