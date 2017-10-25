Вашингтон ввёл санкции против восьми граждан Йемена

Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Вашингтон ввёл санкции в отношении восьми граждан Йемена и одной организации. Об этом 15 октября сообщили на сайте министерства финансов США.

В заявлении указано, что восемь граждан Йемена являются террористами или сторонниками террористических организаций, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также санкции были введены против супермаркета «Аль-Хайр», который принадлежит одному из граждан Йемена.

«В результате введённых санкций имущество и право на имущество лиц, подпадающих под юрисдикцию США, будут заблокированы, а гражданам США будет воспрещено участвовать в сделках с ними», — говорится в заявлении министерства финансов.

Напомним, Минфин США вводит ряд новых санкций, направленных на сети по финансированию терроризма в Ираке, Сирии и Йемене.

Минфин впервые координировал свои действия совместно с недавно сформированным центром по борьбе с финансированием терроризма (Terrorist Financing Targeting Center), в который входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар.

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