Штайнмайер призвал искать пути улучшения отношений между Россией и ФРГ

Москва, , 18:17 — REGNUM России и Германии необходимо искать возможности для продолжения диалога и улучшения отношений, заявил 25 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Штайнмайера, надо противодействовать взаимному отдалению двух стран, происходившему в последние несколько лет.

«Я уверен, что нам необходимо противодействовать отчуждению, несколько последних лет нараставшему между нашими странами, продолжать диалог, нужны долгосрочные попытки с обеих сторон», — заявил президент Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что надо использовать все возможности для выстраивания диалога — «чтобы определить возможные пути улучшения наших взаимоотношений, которыми сейчас мы никак не можем быть довольны».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе переговоров в Москве запланировано обсуждение состояния и перспектив российско-германских отношений, реализация Минских соглашений, вопросы борьбы с терроризмом, а также обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.

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